Европу призвали к лидерству в НАТО: в случае войны Трамп способен на непредсказуемый шаг

Отмечается, что тон задают напряженные отношения между президентом США Дональдом Трампом и британским премьером Киром Стармером. Это может отразиться, в том числе, и на обслуживании ракет «Трайдент», обмене разведданными и доступе к таким программам, как истребитель F-35. Эксперты советуют Британии, Европе и Канаде разработать план «по переходу к более активному европейскому лидерству в НАТО».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты запомнят «трусливую» позицию своих союзников по НАТО, которые отказались помочь в разблокировке Ормузского пролива.
До этого глава Белого дома сказал, что нежелание помогать Штатам в этом вопросе показывает, что США не могут положиться на ряд своих зарубежных партнеров. Трамп признал, что некоторые страны «не с таким уж энтузиазмом» откликнулись на его призыв войти в такую коалицию.