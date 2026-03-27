В Москве прошел семинар по способам защиты персональных данных

Семинар проекта «Перезвони сам», посвященный способам защиты персональных данных, состоялся 26 марта в Москве в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Участники на реальных примерах разобрали, как мошенники используют публичные сведения о человеке и какие уловки применяют в различных сценариях обмана. Экспертами выступили представители столичного департамента информационных технологий и ГУ МВД РФ по Москве, а также центра правовой помощи гражданам в цифровой среде. Гости встречи узнали, как злоумышленники по следам находят и окружают потенциальную жертву, а также какие простые действия помогут снизить риск атаки или взлома.
«На новом семинаре эксперты расскажут, какую информацию о себе нельзя публиковать в открытом доступе, какие пароли наиболее уязвимы, какие технические инструменты помогут защитить данные, а также поделятся безопасными каналами передачи и хранения сведений и дадут рекомендации, как настроить параметры популярных ресурсов, чтобы снизить риски», — отметила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.