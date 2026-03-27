В России хотят значительно увеличить пенсии для «Матерей-героинь»

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», могут претендовать на пенсионные выплаты, превышающие 100 тысяч рублей. По словам парламентария, такой размер достигается не только за счет доплат, но и благодаря учету особого стажа. Об этом она рассказала в беседе с Lenta.ru.
«Больше 100 тысяч рублей могут получать матери-героини. Это не только дополнительное материальное обеспечение, но и стаж: набрать его сегодня можно только ухаживая за детьми, если до этого женщина проработала хотя бы один день. Причем, если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идет за два. Если тройня — так же», — уточнила парламентарий.
Депутат также перечислила другие категории граждан, которые могут рассчитывать на высокие выплаты. Она обратила внимание, что большой доход среди пенсионеров традиционно имеют герои труда и герои России. По словам Бессараб, военные пенсионеры в среднем получают более 46 тысяч рублей, что также является одним из самых высоких показателей.
Напомним, что в январе 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил размер единовременной выплаты для обладательниц почетного звания «Мать-героиня». Согласно заявлению главы правительства, сумма этой выплаты составила 76,5 тысячи рублей.