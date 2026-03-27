Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников: есть рабочие правила

МВД рассказало главные правила защиты от телефонных мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам напомнили три главных правила, которые помогут не стать жертвой мошенников. Отмечается, что нужно в первую очередь прекратить разговор при звонке с незнакомого номера, если на том конце провода звучат следующие фразы:

«Срочно меняем ваш электронный медицинский полис», «На вас оформляется кредит», «Планируете продлевать договор на вашу сим-карту», «Надо уточнить ЕМИАС для диспансеризации». Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем аккаунте соцсети MAX.

Она напомнила, что независимо от личности звонившего, будь то сотрудник поликлиники, соцфонда, банка, полиции или Госуслуг, необходимо положить трубку. Важно не переводить деньги на так называемые «безопасные счета». А также не верить звонившему, что сотрудники разных спецслужб будут переводить звонок между ведомствами. В случае любого подозрения на аферу лучше положить трубку.

Ранее KP.RU сообщил, что аферисты становятся все более изобретательными при общении с россиянами. Недавно стало известно, что мошенники начали обманывать с помощью Telegram-ботов.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше