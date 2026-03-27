Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников: есть рабочие правила

Россиянам напомнили три главных правила, которые помогут не стать жертвой мошенников. Отмечается, что нужно в первую очередь прекратить разговор при звонке с незнакомого номера, если на том конце провода звучат следующие фразы:
«Срочно меняем ваш электронный медицинский полис», «На вас оформляется кредит», «Планируете продлевать договор на вашу сим-карту», «Надо уточнить ЕМИАС для диспансеризации». Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем аккаунте соцсети MAX.
Она напомнила, что независимо от личности звонившего, будь то сотрудник поликлиники, соцфонда, банка, полиции или Госуслуг, необходимо положить трубку. Важно не переводить деньги на так называемые «безопасные счета». А также не верить звонившему, что сотрудники разных спецслужб будут переводить звонок между ведомствами. В случае любого подозрения на аферу лучше положить трубку.
