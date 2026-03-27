Рисование на пластинках или бизнес-интенсив: что выбрать на выходных во Владивостоке

Эти выходные насыщены событиями — фестивали, лекции, мастер‑классы, спектакли и другое, так что найдётся занятие и для активных, и для тех, кто предпочитает спокойный отдых. Редакция ИА PrimaMedia подготовила подборку самых интересных мероприятий на 28 и 29 марта.
Благотворительная выставка-раздача бездомных животных (0+).
28 марта в ТРК «Черемушки» состоится ежемесячная благотворительная выставка-раздача бездомных животных.
На мероприятии можно познакомиться с очаровательными питомцами, которые мечтают о доме. Собачки на 4 этаже, котики на 5 этаже.
Где: Черемушки (ул. Черемуховая, 15).
Когда: 28 марта с 11.00.
Лекция «Архивный код: от первого документа до цифровой эпохи!» (12+).
В рамках краевого проекта «Бодрая суббота. Выходной в архиве» Государственный архив Приморского края проведет встречу, посвященную истории и современности Государственного архива Приморского края.
Что обсудят:
С чего всё начиналось? Поговорим о зарождении архивной службы в Приморье. Преодолевая трудности: с какими вызовами столкнулись архивисты в первые годы работы и как удалось сохранить наследие в непростые времена. Масштабы памяти: каков объем архивного фонда края сегодня и что скрывается в его хранилищах. Архив в XXI веке: может ли архив развиваться и какие современные технологии применяются сегодня. Место для досуга: подходит ли архив для интересного отдыха?
Где: Государственный архив Приморского края (ул. Командорская, 11, стр. 11).
Когда: 28 марта в 11.00.
День открытых дверей в Филиале «Приморский» ЦМШ-АИИ (0+).
Министерство культуры Российской Федерации Филиал «Приморский» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства» проведет День открытых дверей.
Обучение начинается с 4−5 лет и продолжается до ВУЗа по специальностям:
Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас); Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, труба, тромбон).
В программе Дня открытых дверей:
12.00 — гала-концерт учащихся филиала «Приморский» ЦМШ-АИИ «Первые уроки музыки»;
13.30 — открытые уроки / экскурсии;
14.30 — прослушивание;
16.00 — концерт «Органная книжечка Баха». Ведущая и солистка — Екатерина Огаркова.
Где: Академия исполнительского искусства Приморский (о. Русский, пр-т Университетский, 25, кор. 7).
Когда: 28 марта в 12.00.
Встреча книжного клуба «Субботник» (16+).
28 марта в библиотеке БУК пройдет встреча книжного клуба «Субботник». Обсудят роман «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери.
«Детство — это крошечный и безопасный мир. За его пределами полно тревог и страхов взрослой жизни. Но пока ты ребенок, у тебя впереди лето, полное чудес и радостных открытий, что может быть лучше, чем просто жить, дышать и радоваться?».
Могут прийти и те, кто не читал книгу, участники будут делиться мыслями, открытиями.
Куратор клуба — филолог, преподаватель Вероника Савина.
Где: Бук (ул. Светланская, 55).
Когда: 28 марта в 12.00.
Футбол (0+).
В субботу ФК «Динамо-Владивосток» открывает домашний сезон Второй лиги «А» матчем против фарм-клуба петербургского «Зенита».
Где: Динамо (ул. Адмирала Фокина, 1).
Когда: 28 марта в 13.00.
Стоимость: 100 рублей.
Опера «История Кая и Герды» (6+).
Написанных для детей опер мало, так как жанр обычно рассчитан на взрослую аудиторию. Петербургский композитор Сергей Баневич создал оперу «История Кая и Герды» по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева», адаптированную для детей.
В опере сочетаются взрослые вокальные партии и доступный детям сюжет, с включением танцевальных интермедий и симфонических картин. Премьера состоялась в 1980 году в Кировском театре, и постановка долго держалась в репертуаре, позже продолжилась с участием известных певцов, в том числе Анны Нетребко. Опера с успехом ставилась в разных городах России и за рубежом, и сейчас идет в Большом и Новосибирском театрах.
Где: Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20).
Когда: 28 марта в 14.00 и 19.00.
Стоимость: от 150 до 3000 рублей.
Бизнес-интенсив «Лидерство нового времени: как предпринимателю усилить команду» (16+).
28 марта состоится открытый бизнес-интенсив на тему «Лидерство нового времени: как предпринимателю усилить команду».
Многие предприниматели сталкиваются с моментом, когда команда уже есть, но бизнес по-прежнему держится на них. Разговор пойдёт о том, как меняется роль лидера по мере роста компании и какие принципы помогают формировать сильную команду вокруг себя. После выступления состоится авторский мастер-класс Дмитрия Кожевникова, направленный на развитие навыков лидерства.
Спикеры:
Аносова Юлия — предприниматель со стажем 14 лет.
Кожевников Дмитрий — тренер онтологического диалога.
Где: Дворец культуры профсоюзов Приморского края (ул. Светланская, 147).
Когда: 28 марта в 14.30.
Русский по субботам (6+).
28 марта в Центральной библиотеке имени А. П. Чехова — открытые подготовительные курсы к Тотальному диктанту «Русский по субботам».
Занятия проводит филолог Наталья Сергеевна Милянчук.
Это возможность освежить свои знания и повысить грамотность перед диктантом.
Где: Центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48).
Когда: 28 марта в 15.00.
Путешествие в Индию с Николаем Рерихом (6+).
Увидеть красоту горного мира Востока, проникнуться энергетикой восхождения к вершинам, укутанным облаками, и явственно ощутить величественный дух Гималаев… Заслушаться звуками то вкрадчивой, то звенящей индийской музыки и залюбоваться яркой красотой индийских танцев смогут жители и гости города Владивостока.
Образы из творческого наследия художника Николая Рериха оживут в индийском танце в исполнении ансамбля индийского танца «Дости» (г. Владивосток).
Где: Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12).
Когда: 28 марта в 17.00.
Стоимость: от 300 до 600 рублей.
XXXV фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» (6+).
В субботу состоится открытие XXXV фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна».
Выступят:
Тихоокеанский симфонический оркестр Художественный руководитель и главный дирижер — Сергей Шебалин Солист — лауреат XI международного конкурса им. П. И. Чайковского Денис Шаповалов (виолончель, электро-виолончель, дирижер, член Союза композиторов России, Россия-Италия).
В программе: В. А. Моцарт Симфония № 41 до мажор «Юпитер» K. 551 Ф. Гульда Джазовый концерт для виолончели и духового оркестра.
Где: Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15).
Когда: 28 марта в 18.00.
Стоимость: от 1000 до 1800 рублей.
Спектакль «Бешеные деньги» (12+).
На сцене театра им. Горького — Спектакль «Бешеные деньги» по пьесе А. Островского.
В год 200-летия А. Н. Островского Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького ставит спектакль одновременно комедийный и драматический, действие которого перенесено в современность.
Высшее общество, привыкшее жить в долг, но исключительно на широкую ногу. С одной стороны — светские рауты, вояжи, наряды, кареты, бриллианты. С другой — бесчисленные долги, кредиты, займы и ссуды под залог… Весь смысл жизни — деньги, желательно даром, и как можно больше.
Внезапно, по коммерческим делам, проездом из Лондона, столицу посещает некто Васильков — молодой, небогатый, но прогрессивный бизнесмен, много путешествующий по миру. Васильков влюбляется в красивую, избалованную светскую львицу Лидию Чебоксарову и, вопреки всем препятствиям, умудряется на ней жениться. А дальше начинается самое интересное…
Где: Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького (ул. Светланская, 49).
Когда: 28 марта в 18.30.
Стоимость: от 300 до 3000 рублей.
Выставка-продажа котят и щенков (0+).
В ТДЦ «Море» на 4 этаже будет проводиться эксклюзивная выставка котят и щенков мелких пород.
Мероприятие подойдет тем, кто интересуется особенностями разных пород и давно хочет завести котёнка или щенка.
На выставке будут представлены популярные, редкие и эксклюзивные породы котят и щенков.
Где: Море (ул. Некрасовская, 49А).
Когда: 28 и 29 марта с 10.00.
Фестиваль изделий ручной работы «Креатив базар» (0+).
ТРК «Седанка Сити» пройдет фестиваль изделий ручной работы «Креатив базар».
На мероприятии можно приобрести уникальные подарки для родных и близких к празднику.
Что будет представлено:
аксессуары для взрослых и детей ручной работы. украшения и сувениры, декор и текстиль для дома, детские изделия и игрушки, сладости, пряники, шоколад и конфеты, вязаные изделия, женские украшения, картины и открытки, сумки, кошельки, рюкзаки ручной работы.
Где: Седанка Сити (ул. Полетаева, 6Д).
Когда: 28 и 29 марта с 10.00.
Премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» (16+).
На сцене драматического театра ТОФ — спектакль «Дорогая Елена Сергеевна».
Четверо выпускников старшей школы приходят к своей учительнице, чтобы поздравить ее с днем рождения, но со своим особым мотивом… Однако это история не про трудных подростков и добрую учительницу. Это про то, как жизнь заставляет всех играть по своим правилам, даже если никто не хотел в этой игре участвовать.
Здесь нет однозначного разделения на «правых» и «виноватых», только откровенный диалог и поиск ответа на вопрос: «Согласен ли я принять эти правила или все-таки откажусь от этой игры?».
Где: Драматический театр ТОФ (ул. Светланская, 48).
Когда: 28 марта в 18.00 и 29 марта в 17.00.
Стоимость: 1500 рублей.
Спектакль «Шум за сценой» (16+).
Театр Молодёжи представляет: комедия в двух действиях по пьесе Майкла Фрейна «Шум за сценой».
Что может быть интересней в театре, чем само закулисье, где творится порой что-то невероятное. «Шум за сценой» — самая известная и популярная комедия Майкла Фрейна, которая с огромным успехом идет по всему миру на театральных подмостках.
В этой искрометной комедии драматург помещает «театр в театр», сплетая судьбы актеров и их персонажей, доводя действие спектакля до комического абсурда.
Где: Театр Молодежи (ул. Светланская, 15А).
Когда: 28 и 29 марта в 18.30.
Стоимость: от 700 до 1500 рублей.
Открытая лекция профессиональных психологов (16+).
Дальневосточное сообщество специалистов КПТ в рамках проекта «Психобразование для всех» приглашает на открытую лекцию психологов.
Первая тема: Психолог, психотерапевт, психиатр и коуч — в чем принципиальная разница?
Что узнаете:
К кому идти с проблемой в семье, а к кому — с паническими атаками? С какими запросами к специалистам идти нужно, а с какими — не надо? (чтобы не потерять время и деньги). Как выбрать «своего» специалиста? Почему изменения требуют времени и что значит фраза: «Психотерапия — это внешнее контролируемое принуждение»? Спикер, Илья Беспалов, клинический (медицинский) психолог, нейропсихолог, судебно-психологический эксперт.
Вторая тема: СДВГ. Клинический диагноз или новая норма?
Что узнаете:
Почему «сейчас у всех СДВГ»? Имеет ли это какое-то отношение к реальному диагнозу? Что с этим делать? Спикер, Анна Косенко, когнитивно-поведенческий психолог, супервизор, спикер конференций, ведущая групп тренинга навыков для людей с СДВГ.
Где: Библиотека им. А. М. Горького (ул. Некрасовская, 59А).
Когда: 29 марта в 10.30.
Артэтаж: Весенняя вишня. Мастер-класс с художником (6+).
Центр современного искусства «Артэтаж» и художник Евгений Андреев проведут мастер-класс «Весенняя вишня».
В воскресенье нарисуют весеннюю вишню (сакуру) в восточной традиции на виниловых пластинках под руководством опытного художника.
Пластинки для росписи, кисти, краски — будут предоставлены.
Готовое произведение искусства можно забрать с собой.
Где: ЦСИ «Артэтаж» (ул. Адм. Фокина, 25).
Когда: 29 марта в 14.00.
Стоимость: 500 рублей.