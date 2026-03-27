Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США прошло второе судебное заседание по делу Николаса Мадуро

Прокурор в США обвинил Мадуро и Флорес в «грабеже богатств Венесуэлы».

Источник: Комсомольская правда

В Нью-Йорке состоялось второе судебное заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как сообщается Мадуро попросил закрыть дело и старался убедить федерального судью, что американское правительство США его защите в деле, связанном с обвинениями в наркотерроризме. Перед началом слушания адвокат президента Венесуэлы Барри Поллак отказался ответить на вопросы о том, как чувствует себя подсудимый после практически трех месяцев в заключении.

Федеральный прокурор обвинил Мадуро и Флорес в «грабеже богатств Венесуэлы», требуя отказа в оплате их судебных расходов. Адвокат возразил, что клиенты не могут оплатить издержки самостоятельно и это должно быть сделано правительством Венесуэлы, отметив «имущественный интерес» президента Венесуэлы в иностранных фондах.

Федеральный судья Элвин Хеллерстайн выступил против использования санкций США для давления на внешнюю политику и нацбезопасность. Он также интересовался другими источниками финансирования юридических расходов Мадуро и Флорес. Судья пообещал вскоре вынести решение о разрешении США покрыть эти расходы, уточнив, что вопрос оплаты не повлияет на рассмотрение дела.

Напомним, что в ночь на 3 января США провели военную операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой были захвачены Мадуро и его жена. Их доставили в Нью-Йорк для передачи суду по обвинениям в причастности к наркоторговле.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше