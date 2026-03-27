В США прошло второе судебное заседание по делу Николаса Мадуро

В Нью-Йорке состоялось второе судебное заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Об этом сообщает телеканал CNN.
Как сообщается Мадуро попросил закрыть дело и старался убедить федерального судью, что американское правительство США его защите в деле, связанном с обвинениями в наркотерроризме. Перед началом слушания адвокат президента Венесуэлы Барри Поллак отказался ответить на вопросы о том, как чувствует себя подсудимый после практически трех месяцев в заключении.
Федеральный прокурор обвинил Мадуро и Флорес в «грабеже богатств Венесуэлы», требуя отказа в оплате их судебных расходов. Адвокат возразил, что клиенты не могут оплатить издержки самостоятельно и это должно быть сделано правительством Венесуэлы, отметив «имущественный интерес» президента Венесуэлы в иностранных фондах.
Федеральный судья Элвин Хеллерстайн выступил против использования санкций США для давления на внешнюю политику и нацбезопасность. Он также интересовался другими источниками финансирования юридических расходов Мадуро и Флорес. Судья пообещал вскоре вынести решение о разрешении США покрыть эти расходы, уточнив, что вопрос оплаты не повлияет на рассмотрение дела.
Напомним, что в ночь на 3 января США провели военную операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой были захвачены Мадуро и его жена. Их доставили в Нью-Йорк для передачи суду по обвинениям в причастности к наркоторговле.