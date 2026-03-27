Примерка свадебного платья стала платной, салоны берут до 5 тысяч рублей за час

Стоимость варьируется от 2 до 5 тысяч рублей за час или полтора — в зависимости от уровня бутика и ценовой категории платьев. Дороже всего обходится примерка дизайнерских нарядов из деликатных материалов. Чтобы смягчить впечатление, салоны предлагают клиенткам комплименты: бьюти-услуги, фирменные подарки или часовую консультацию стилиста. В некоторых бутиках платной делают только третью примерку.
Нововведения вызвали недовольство среди невест. Девушкам приходится брать отгулы на работе за свой счет, чтобы приехать на примерку в будний день. Некоторые отказываются от премиальных салонов и ищут наряды в более доступных магазинах.
Ранее Life.ru сообщал, что в 2026 году в Москве планируют сыграть свадьбу около 12,5 тысячи пар, выбрав для этого «красивые» даты — с повторяющимися или зеркальными комбинациями цифр. Ближайшая такая дата оказалась 26 марта, в этот день зарегистрировали свой брак примерно 500 пар. До конца года самыми востребованными стали 16 июня и 26 августа, на каждую из этих дат запланировано более 600 церемоний.
