В Анапе будущие педагоги посетили детсады в День открытых дверей

Студенты филиала Московского педагогического государственного университета (МПГУ) в Анапе Краснодарского края посетили День открытых дверей в 14 детских садах. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в городской администрации.
Всего 155 студенов побывали на открытых занятиях, провели методический анализ и погрузились в мир дошкольной среды. Закрепить знания они смогли на форумной площадке на тему «Инноватика и практика в разрезе современных тенденций развития дошкольного образования». Участников приветствовали замначальника управления образования Анапы Наталья Гущина и директор филиала МПГУ, зампредседателя Совета города-курорта Елена Некрасова.
Опытом работы со студентами поделились специалисты разных профилей из детсадов «Виноградинка», «Колокольчик», «Тополек» и «Жемчужинка». Будущие педагоги узнали об инновационных практических подходах в работе с детьми с особенностями здоровья и реализации регионального компонента в условиях казачьей образовательной организации. Также они познакомились с основными подходами в работе по просвещению родителей через деятельность консультационных центров.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.