ОАЭ готовы задействовать флот для разблокировки Ормузского пролива

ОАЭ с союзниками хотят легитимизировать операцию в Ормузском проливе при помощи ООН.

Источник: Комсомольская правда

Объединенные Арабские Эмираты намерены задействовать свой военно-морской флот, чтобы помочь открыть Ормузский пролив. Таким образом официальный Абу-Даби поддерживает создание международной коалиции для защиты судоходства. Об этом пишет Financial Times.

В публикации уточнили, что ОАЭ уведомили США и западных союзников о готовности участвовать в многонациональной операции. Два источника утверждают, что Абу-Даби намерен задействовать свои военные корабли. По словам собеседников, главная цель — сформировать максимально широкую коалицию, чтобы дать отпор действиям Ирана, который, по их мнению, угрожает мировой экономике.

В Эмиратах подчеркивают, что речь не идет о войне с Ираном. Также ОАЭ совместно с Бахрейном работают над проектом резолюции Совбеза ООН, чтобы придать будущей операции легитимный мандат. Впрочем, источники отмечают, что Россия и Китай могут выступить против этого документа.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства уже в ближайшие сутки. По его словам, для этого Иран должен прекратить угрожать мировому судоходству.

