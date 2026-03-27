ОАЭ готовы задействовать флот для разблокировки Ормузского пролива

Объединенные Арабские Эмираты намерены задействовать свой военно-морской флот, чтобы помочь открыть Ормузский пролив. Таким образом официальный Абу-Даби поддерживает создание международной коалиции для защиты судоходства. Об этом пишет Financial Times.
В публикации уточнили, что ОАЭ уведомили США и западных союзников о готовности участвовать в многонациональной операции. Два источника утверждают, что Абу-Даби намерен задействовать свои военные корабли. По словам собеседников, главная цель — сформировать максимально широкую коалицию, чтобы дать отпор действиям Ирана, который, по их мнению, угрожает мировой экономике.
В Эмиратах подчеркивают, что речь не идет о войне с Ираном. Также ОАЭ совместно с Бахрейном работают над проектом резолюции Совбеза ООН, чтобы придать будущей операции легитимный мандат. Впрочем, источники отмечают, что Россия и Китай могут выступить против этого документа.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства уже в ближайшие сутки. По его словам, для этого Иран должен прекратить угрожать мировому судоходству.