Русский дом в Праге забросали коктейлями Молотова

Ранее в городе Набатия на юге Ливана израильские истребители нанесли удар по пятиэтажному зданию, в котором находился Дом русской культуры. В 2024 году помещения уже пострадали в ходе конфликта. Ремонт закончили недавно. Сейчас здание разрушено полностью. Позже глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал этот удар «ничем не мотивированным».