Русский дом в Праге забросали коктейлями Молотова

Русский дом в Праге подвергся нападению в четверг, 26 марта. Об этом сообщил руководитель Русского дома в чешской столице Игорь Гиренко.

В здание кидали коктейли Молотова.

— Вчера, 26 марта, поздно вечером Русский дом в Праге подвергся нападению. Неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью. По счастливому стечению обстоятельств, три из шести «коктейлей Молотова» не взорвались, — приводит его слова ТАСС.

Местная полиция в социальной сети X написала о розыске подозреваемого в нанесении ущерба.

— Со вчерашнего вечера мы расследуем нападение, в ходе которого кто-то бросил несколько коктейлей Молотова в Русский дом, — говорится в публикации.

Ранее в городе Набатия на юге Ливана израильские истребители нанесли удар по пятиэтажному зданию, в котором находился Дом русской культуры. В 2024 году помещения уже пострадали в ходе конфликта. Ремонт закончили недавно. Сейчас здание разрушено полностью. Позже глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал этот удар «ничем не мотивированным».