В РФ создали боеприпас, способный поражать дроны из подствольного гранатомёта

Ученые Новосибирского государственного технического университета доработали боеприпас для подствольных гранатометов. Как следует из патентной документации, он предназначен для поражения низколетящих беспилотников. Ранее подобные решения использовали сеть из прочных нитей, которая при раскрытии часто спутывалась, из-за чего теряла эффективность. Новая конструкция устраняет эту проблему.