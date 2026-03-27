Под Керчью три дня будут звучать взрывы

«С 1 по 3 апреля на территории Ленинского района вблизи Керчи пройдут тактико-специальные учения военнослужащих с применением холостых боеприпасов и имитационных взрывных устройств», — говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что 1 апреля учения будут проходить с 10:00 до 19:00 в районе севернее поселка Глазовка. И с 18:00 1 апреля до 13:00 3 апреля — в районах южнее н.п. Набережное и восточнее Заветного.
Как сообщалось, в Сакском районе Крыма в пятницу, 27 марта, пройдут антитеррористические учения. В городе Саки также пройдет тренировка силовиков.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.