В поселке Глебычево Ленобласти отметили День искусственного интеллекта

День искусственного интеллекта отметили 13 марта в филиале Приморского центра образования в поселке Глебычево Ленинградской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в образовательном учреждении.
Под руководством преподавателя и учителя информатики школьники узнали, как работает ИИ и в каких сферах используется. Ребята отметили, что искусственный интеллект можно применять для подготовки к урокам и для решения сложных учебных задач. Также дети отвечали на вопросы о способностях роботов, нейросетях и технологиях будущего.
Кроме того, в ходе курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» состоялись практико-ориентированные занятия «Россия умная», «Россия деловая» и «Россия гостеприимная». На них школьники изучали основные компоненты формулы выбора профессии. Особое внимание было уделено специальностям, связанным с IT-направлениями, как наиболее востребованными в современном мире.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.