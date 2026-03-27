Белорусские вузы выделили квоты для россиян. Где для них больше всего бесплатных мест

Согласно документу, россияне смогут претендовать на бесплатное обучение по 131 специальности в вузах во всех регионах Беларуси. Главное условие: зачисление идет по результатам ЕГЭ на очную (дневную) форму за счет бюджета.
Рекордсменом по количеству мест для россиян в этом году стал аграрный сектор. Так, в Витебской ветакадемии (ВГАВМ) на специальность «ветеринарная медицина» выделили сразу 35 мест. Еще 10 человек по этому же направлению готов принять Гродненский государственный аграрный университет (ГГАУ).
Квоты предусмотрены и в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА) в Горках:
- «производство продукции растительного происхождения» — 20 мест;
- «техническое обеспечение производства сельхозпродукции» — 15 мест;
- «производство продукции животного происхождения» — 15 мест;
- «агробизнес» — 10 мест.
В техническом и строительном блоке лидирует БНТУ, где на «строительство зданий и сооружений» выделили девять мест, а на «электроэнергетику» и «автоматизацию процессов» — по восемь. В регионах выделяется Полоцкий госуниверситет (ПГУ): здесь ждут по пять человек на «трубопроводный транспорт нефти и газа», «геодезию» и «электроэнергетику».
В топовых столичных вузах квоты традиционно скромнее. Так, БГУ выделил по одному-два места на «международное право», «мировую экономику» и «ядерную физику». В БГЭУ на «финансы и кредит» предусмотрено семь мест, а в БГУИР на «кибербезопасность» и «радиосистемы» — по два места.
Широкий выбор специальностей представлен и в педагогическом профиле. Например, в БГПУ им. М. Танка и региональных вузах (Брест, Мозырь, Полоцк) на дошкольное и начальное образование выделили от двух до пяти мест.