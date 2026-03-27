Собянин рассказал о результатах шести лет работы Некрасовской линии метро

Мэр уточнил, что ввод Некрасовской линии осуществлялся в два этапа. В июне 2019 года были открыты станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» с пересадкой на станцию «Лермонтовский проспект». В марте 2020 года начали работу станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», обеспечив пересадку на Большую кольцевую линию.