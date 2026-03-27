Собянин рассказал о результатах шести лет работы Некрасовской линии метро

Некрасовская линия Московского метрополитена за шесть лет работы обеспечила более 300 млн поездок, ежедневно ею пользуются свыше 200 тыс. пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Мах.
По его словам, запуск линии позволил сократить время в пути и повысить удобство передвижения примерно для 800 тыс. жителей столицы, а также снизить нагрузку на южный участок Таганско-Краснопресненской линии.
Мэр уточнил, что ввод Некрасовской линии осуществлялся в два этапа. В июне 2019 года были открыты станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» с пересадкой на станцию «Лермонтовский проспект». В марте 2020 года начали работу станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», обеспечив пересадку на Большую кольцевую линию.
Собянин отметил, что при строительстве линии применялись инновационные решения. В частности, впервые использовались тоннелепроходческие щиты диаметром 10 метров для двухпутных тоннелей, на ряде станций реализованы береговые платформы вместо островных, а станция «Нижегородская» организована по кросс-платформенному принципу сразу для двух линий, что позволило объединить четыре пути в одном контуре.
Он также сообщил, что из-за плотной городской застройки строительство станции «Нижегородская» велось методом «сверху вниз» без устройства котлована. Кроме того, на ее базе создан крупный транспортно-пересадочный узел, объединивший линии метро, Московское центральное кольцо, МЦД-4 и наземный транспорт.
Мэр добавил, что в настоящее время в столице продолжается строительство новых участков метрополитена, включая второй участок Троицкой линии, а также станции «Гольяново» и «Достоевская» на действующих линиях.
