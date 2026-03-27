Собянин рассказал о результатах шести лет работы Некрасовской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о результатах работы Некрасовской линии за шесть лет: пассажиропоток превысил 300 млн поездок, улучшена транспортная доступность для 800 тыс. жителей.

Источник: Аргументы и факты

Некрасовская линия Московского метрополитена за шесть лет работы обеспечила более 300 млн поездок, ежедневно ею пользуются свыше 200 тыс. пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Мах.

По его словам, запуск линии позволил сократить время в пути и повысить удобство передвижения примерно для 800 тыс. жителей столицы, а также снизить нагрузку на южный участок Таганско-Краснопресненской линии.

Мэр уточнил, что ввод Некрасовской линии осуществлялся в два этапа. В июне 2019 года были открыты станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» с пересадкой на станцию «Лермонтовский проспект». В марте 2020 года начали работу станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», обеспечив пересадку на Большую кольцевую линию.

Собянин отметил, что при строительстве линии применялись инновационные решения. В частности, впервые использовались тоннелепроходческие щиты диаметром 10 метров для двухпутных тоннелей, на ряде станций реализованы береговые платформы вместо островных, а станция «Нижегородская» организована по кросс-платформенному принципу сразу для двух линий, что позволило объединить четыре пути в одном контуре.

Он также сообщил, что из-за плотной городской застройки строительство станции «Нижегородская» велось методом «сверху вниз» без устройства котлована. Кроме того, на ее базе создан крупный транспортно-пересадочный узел, объединивший линии метро, Московское центральное кольцо, МЦД-4 и наземный транспорт.

Мэр добавил, что в настоящее время в столице продолжается строительство новых участков метрополитена, включая второй участок Троицкой линии, а также станции «Гольяново» и «Достоевская» на действующих линиях.

Ранее Собянин сообщил, что на кинозаводе «Москино» появится павильон для подводных съемок.

