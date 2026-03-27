Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иранский бизнес рвётся в Россию, кратно наращивая число компаний

С 2022 года количество компаний с иранским участием или зарегистрированных в Иране выросло в России в 4,5 раза. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на расчёты Rusprofile и данные Федеральной налоговой службы.

Источник: Life.ru

По последним данным, в нашей стране зарегистрировано 449 таких организаций. Для сравнения: в конце 2021 года их насчитывалось всего 99. С конца того же года граждане и компании Ирана вошли в состав более ста действующих российских бизнесов.

Больше всего ирано-российских компаний заняты в сфере лесоматериалов. Далее следуют торговля зерном, затем — фруктами и овощами, а также кофе, какао, чаем и пряностями. Замыкает пятёрку аренда и управление имуществом.

Младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский отметил, что специализация иранского бизнеса в России в целом соответствует ключевым направлениям взаимной торговли двух стран.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2026 году с российского рынка могут уйти около 13 брендов. К примеру, в сегменте товаров для детей свою сеть сворачивает российский Orby, а Pelican переводит бизнес в онлайн — у марки остаётся одна точка.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше