«Катя ушла этой ночью»: родственники рассказали о смерти россиянки, которая впала в кому после поездки в Таиланд

Екатерина, прожившая 10 лет в Екатеринбурге и переехавшая в Крым после развода, впервые оказалась за границей. Она приехала в Таиланд на отдых вместе со своей сестрой Анной. На острове у Кати заболел зуб мудрости, девушки обратились в местную клинику. Таиландские врачи удалили зуб по страховке. Спустя несколько дней Кате сняли швы, и тут начались осложнения. У нее поднялась температура, была потеря сознания. Россиянка попала в реанимацию с подозрением на заражение крови. Тайские врачи одобрили транспортировку девушки. Россиянку успешно доставили в Екатеринбург, но российские медики не смогли ее спасти.