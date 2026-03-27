«Катя ушла этой ночью»: родственники рассказали о смерти россиянки, которая впала в кому после поездки в Таиланд

27 марта в Москве скончалась Екатерина Панова, впавшая в кому после удаления зуба в Таиланде. Об этом пишет издание «КП-Екатеринбург» со слов родственницы погибшей — сестры Алены.
«Спасибо всем огромное за помощь в транспортировке Кати, за лечение и поддержку. Вы сделали всё возможное. Но Катя ушла от нас этой ночью», — написала девушка в своих социальных сетях.
Екатерина, прожившая 10 лет в Екатеринбурге и переехавшая в Крым после развода, впервые оказалась за границей. Она приехала в Таиланд на отдых вместе со своей сестрой Анной. На острове у Кати заболел зуб мудрости, девушки обратились в местную клинику. Таиландские врачи удалили зуб по страховке. Спустя несколько дней Кате сняли швы, и тут начались осложнения. У нее поднялась температура, была потеря сознания. Россиянка попала в реанимацию с подозрением на заражение крови. Тайские врачи одобрили транспортировку девушки. Россиянку успешно доставили в Екатеринбург, но российские медики не смогли ее спасти.
