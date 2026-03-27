ФСБ задержала жителя Ульяновска за сбор данных о заводе-производителе БПЛА

Федеральная служба безопасности задержала за шпионаж в пользу Киева жителя Ульяновска, который собирал данные о предприятии-производителе БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что молодой человек 2005 года рождения, действуя по заданию сотрудника СБУ, собирал и передавал сведения о предприятии, которое производит и выпускает беспилотники для Минобороны России.
До этого KP.RU писал, что суд в Краснодарском крае вынес приговор местному жителю, работавшему на украинские спецслужбы. Злоумышленник сотрудничал с Киевом с 2023 по 2024 год и планировал устроить теракты в России.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.