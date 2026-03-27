В Заречном Свердловской области будут развивать въездной туризм

Программа «Гостеприимные города Росатома» по развитию въездного туризма стартовала в городе Заречном Свердловской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Проект рассчитан на три года, в течение которых предприниматели сферы туризма и сервиса смогут пройти обучение в «Высшей школе гостеприимства Росатома» и принять участие в грантовом конкурсе «Атомы вкуса. Кулинарное наследие городов Росатома». В ходе встречи с командой программы городское сообщество разрабатывало туристические маршруты, которые могут лечь в основу «Туров возможностей». Они будут рассчитаны преимущественно на молодежь, поэтому к проектной работе присоединились специалисты предприятий атомной отрасли и студенты Уральского технологического колледжа.
По мнению экспертов, работавших в городе, у Заречного есть немало точек притяжения для туристов: Белоярское водохранилище, близость к самоцветной полосе Урала, традиция ярких карнавалов и многие другие. Руководитель департамента по развитию туризма Свердловской области Татьяна Белик подчеркнула, что Заречный уже известен в туристической сфере благодаря промышленным экскурсиям на Белоярскую атомную станцию, а участие в программе позволит расширить туристический потенциал города.
«Основные перспективы развития понятны — строительство пятого блока Белоярской атомной станции вступило в стадию реализации, а каждый новый блок для истории города — это плюс сто лет вперед. Город будет жить и развиваться, а для этого ему нужны ресурсы и, конечно же, люди. И я считаю, что программа “Гостеприимные города Росатома” станет одним из драйверов в развитии нашего муниципального округа», — отметил глава Заречного округа Андрей Захарцев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.