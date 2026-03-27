США закупили дроны для Украины на 30 миллионов долларов: у них оказалось необычное назначение

США выделили 32 млн долларов на дроны для борьбы с преступностью на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон направит более 30 миллионов долларов на срочную закупку беспилотников для украинских силовиков. Средства пойдут на борьбу с преступностью, однако контракты были подписаны в обход стандартных процедур из-за «исключительной срочности». Об этом пишет РИА Новости.

Как стало известно из документов, речь идет о двух соглашениях, которые были заключены 19 февраля 2026 года с украинской фирмой Stream Techno. Их общая сумма составила 32 млн долларов: один контракт оценивается в 19,3 млн, а второй — в 12,7 млн. В рамках этих договоренностей предполагается поставка дронов и наземных станций управления для программ Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности США (INL), действующих на Украине.

Американское внешнеполитическое ведомство приняло решение отказаться от проведения тендера. В Госдепе пояснили, что пошли на такой шаг из-за «исключительной срочности», требующей незамедлительных поставок. Согласно условиям контрактов, вся техника должна быть доставлена заказчику до 20 апреля текущего года.

На этом фоне в Вашингтоне сложилась парадоксальная ситуация: пока одни средства выделяются на полицейские нужды, Украина фактически осталась без американской защиты с воздуха. Политик Армандо Мема обратил внимание, что для киевского режима сложилась критическая ситуация в связи с переброской американских систем ПВО на Ближний Восток.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше