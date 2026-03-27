«В Большом особая аура, своя энергетика — в воздухе витает дух истории»

— Юбилей в 250 лет — это значимый повод для работы. Мы не будем жалеть сил и шаг за шагом, год за годом будем реализовывать необходимые проекты. Большой театр займет более решительную позицию на культурной сцене Москвы и будет представлен не только на одной или двух площадках. Именно поэтому в репертуар возвращаются такие оперы, как «Риголетто», «Аида», «Отелло» и «Турандот». Это лишь небольшая часть из большого списка произведений, включая множество русских опер. На данный момент в Большом театре представлена только одна опера Вагнера, в то время как в Мариинском их 10. То же самое касается Пучини и Верди. Мы планируем устранить этот дисбаланс, и нам потребуется еще один-два года для достижения этой цели.