«В Большом особая аура, своя энергетика — в воздухе витает дух истории»

Большой театр изменил судьбы тысяч артистов. Для одних он стал началом пути, для других — делом всей жизни, для третьих — точкой неизбежного возвращения, куда бы ни заносила мировая карьера. В День театра и накануне 250-летия о нем говорят те, для кого эта сцена не просто место работы, а личная история.
Валерий Гергиев, народный артист России, художественный руководитель и генеральный директор Большого и Мариинского театров:
— Юбилей в 250 лет — это значимый повод для работы. Мы не будем жалеть сил и шаг за шагом, год за годом будем реализовывать необходимые проекты. Большой театр займет более решительную позицию на культурной сцене Москвы и будет представлен не только на одной или двух площадках. Именно поэтому в репертуар возвращаются такие оперы, как «Риголетто», «Аида», «Отелло» и «Турандот». Это лишь небольшая часть из большого списка произведений, включая множество русских опер. На данный момент в Большом театре представлена только одна опера Вагнера, в то время как в Мариинском их 10. То же самое касается Пучини и Верди. Мы планируем устранить этот дисбаланс, и нам потребуется еще один-два года для достижения этой цели.
Светлана Захарова, народная артистка России, прима-балерина Большого театра, и.о. ректора Московской академии хореографии:
— Я пришла в Большой театр как раз в тот момент, когда здание еще не закрыли на капитальный ремонт. Там существовала какая-то особая аура, своя энергетика — словно в воздухе витал дух истории. Когда театр закрылся на реконструкцию, вся труппа словно затаила дыхание. Но мы не растерялись: продолжали танцевать, много гастролировали. Открытие театра стало знаковым событием. Я помню, как мы готовились к этому дню, как хотели, чтобы он скорее наступил. Но театр, конечно, изменился — внешне и внутренне. Нужно было заново осваивать пространство, разбираться в его логистике. И залы стали совсем другими. Артисты моего поколения остро чувствовали ответственность: именно нам предстояло творить новую историю, создавать немного другое искусство. И сейчас, спустя годы, сцена снова дышит и живет.
Аида Гарифуллина, заслуженная артистка России, оперная певица:
— Для меня как для певицы и музыканта это огромная честь, и я горжусь возможностью внести свой вклад в удивительную историю Большого театра. Свой первый выход на сцену этого театра я вспоминаю с особым трепетом и чувством ответственности. И это несмотря на то, что за моей спиной уже были выступления на других известных сценах мира, где меня принимали с большой теплотой и любовью, я невероятно волновалась. Это был новый, важный этап в моей жизни и музыкальной карьере. Я помню, как мы пели вместе с Пласидо Доминго на сцене Большого. Иногда я пересматриваю запись. Это по-настоящему драгоценные воспоминания.
Борис Акимов, народный артист СССР, педагог ГАБТ:
— Когда я утром открываю дверь и вхожу в Большой театр, со мной происходит что-то необъяснимое. Именно эта энергия питает меня, а потом я передаю ее своим ученикам. Когда я был артистом, она тоже давала мне силы, помогала танцевать на сцене. Сейчас я отдаю ее в педагогике. Должен сказать, театр дал мне всё. В этом году идет мой 60-й театральный сезон. Трудно поверить, но эти годы пролетели как один день. Я преподавал во многих театрах мира: в лондонском «Ковент-Гардене», в миланском «Ла Скала», в Токио, Дании, Вене, Мюнхене, но всегда возвращался сюда.
Николай Цискаридзе, народный артист России, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой:
— Как любой ребенок, я был влюблен в эту красоту и в тех людей, которые здесь творили. Я вышел на сцену еще ребенком и, разумеется, был очень очарован всем этим. Мне никогда никуда отсюда не хотелось. Когда я заканчивал школу, разваливалась страна. Естественно, у меня сразу появились приглашения уехать. Но мой детский мозг был сформирован таким образом, что искусство связывалось только с этим театром. Поэтому я говорил: «Нет, я пойду в кордебалет, но в Большой. Кроме этого, я ничего нигде не хочу».
Маквала Касрашвили, народная артистка СССР, оперная певица, педагог ГАБТ:
— Люди, которые здесь работают, преданы театру. Он дает невероятную энергию, силу, любовь. Я не знаю, как это объяснить: когда входишь в это здание, всё вокруг становится прекрасным. Появляется ощущение надежды, чего-то светлого. А тем более для человека, который здесь творит — это феноменальное состояние. 60 лет пролетели очень быстро. С первого дня, как я пришла в Большой театр, я не уходила из него. И по сей день здесь. Это дает мне силы жить.
Над материалом работали: Иветта Невинная, Максим Прихода, Кристина Соколовская и Екатерина Сидорович.