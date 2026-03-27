В Сургуте провели лекцию и мастер-класс по скандинавской ходьбе

Более 25 человек освоили базовую технику выполнения упражнений и получили пошаговые рекомендации.

Источник: Национальные проекты России

Лекция и мастер-класс по скандинавской ходьбе состоялись в Сургуте по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.

Мероприятие провела инструктор-методист по лечебной физкультуре Сургутской городской клинической поликлиники № 2 Ксения Афаневич. В ходе лекции она рассказала о причинах гиподинамии, ее влиянии на здоровье человека и возможных последствиях малоподвижного образа жизни. Участники узнали о важности регулярной физической активности для поддержания хорошего самочувствия и профилактики хронических заболеваний.

Практическая часть прошла в формате мастер-класса по скандинавской ходьбе. Более 25 человек освоили базовую технику выполнения упражнений, получили пошаговые рекомендации и советы для начинающих. В завершение встречи участники смогли задать вопросы и получить индивидуальные рекомендации по повышению уровня физической активности.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.