Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CMWP: Около 13 брендов могут покинуть Россию в 2026 году

Около 13 брендов, часть из которых уже полностью закрыла торговые точки, могут покинуть российский рынок в текущем году. Об этом в пятницу, 27 марта, рассказали представители консалтинговой компании CMWP.

В мониторинге брендов участвовали товары широкого потребления, тогда как специализированные товары, которые продают только в профильных торговых предприятиях, такие как автомобили или лекарства, а также операторов общественного питания исключили из него.

— Среди брендов, которые находятся в процессе закрытия сети магазинов, по состоянию на конец марта этого года: российские фешен-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также одна немецкая — Bugatti. Среди брендов детских товаров в процессе закрытия находится российский Orby, а Pelican переходит в онлайн, — говорится в материале.

Кроме того, сокращается количество торговых точек российских брендов Desport, Motherbear, «Домотехника» и Cats & Dogs, передает ТАСС.

19 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия позволит вернуться на рынок только тем иностранным брендам, которые не будут ей препятствовать.

