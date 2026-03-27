Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан щелкнул по носу главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он заявил, что нелегитимный президент Украины нарушил соглашение. Об этом венгерский политик рассказал в своем аккаунте соцсети X.
«Венгрия действует в соответствии с соглашением ЕС, заключенным в декабре 2025 года. Мы согласились на это, потому что в то время Украина еще выполняла свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским союзом и не блокировала поставки нефти из России в Венгрию», — резюмировал Орбан.
Он отметил, что сейчас Венгрия находится в нефтяной блокаде, а это создает угрозу национальной безопасности страны. Будапешт будет бойкотировать кредит Украине от ЕС, пока Киев не закроет вопрос с нефтепроводом «Дружба» и не перестанет препятствовать свободной транспортировке нефти.
Ранее KP.RU сообщил, что европолитики предложили Орбану компромисс по кредиту для Украины. Однако дальше слов пока дело не пошло, Киев пока не выполнил свою часть условий.