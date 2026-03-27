Всевидящее око. Камеры в Татарстане ловят водителей с телефоном в руке

Только за первый месяц выявлено более 800 нарушений. Каждый такой автомобилист получит «письмо счастья» на 1,5 тысячи рублей. Госавтоинспекция объясняет нововведение борьбой с аварийностью, в которой разговоры по телефону — один из главных факторов. Эксперты спорят: станет ли на дорогах безопаснее или это просто новый способ пополнить бюджет?
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Камеры видят всё: за что теперь штрафуют.
С марта комплексы фото- и видеофиксации в Татарстане научились распознавать водителей, которые нарушают пункт 2.7 ПДД. Напомним: он запрещает пользоваться телефоном во время движения, если аппарат не оборудован системой hands-free (громкая связь без использования рук). Причём под запрет попадает не только разговор, но и простое удержание телефона в руке — даже если водитель не говорит, а смотрит навигатор или листает ленту.
С начала месяца, по данным Госавтоинспекции по РТ, камеры выявили уже более 800 таких фактов. Нарушителям грозит штраф по статье 12.36.1 КоАП РФ — 1500 рублей. И никаких скидок за первое нарушение: сумма фиксированная, независимо от того, в первый раз водитель попался или в десятый.
Для сравнения: за превышение скорости на 20−40 км/ч штраф в два раза меньше — 750 рублей.
«Использование телефона за рулём — это не только нарушение требований ПДД, но и один из основных факторов совершения ДТП, в том числе со смертельным исходом», — подчёркивают в ГАИ.
Как это работает и можно ли оспорить.
Новую функцию внедрили на всех камерах республики — и стационарных, и переносных. Как выяснил «АиФ-Казань», перед запуском системы «обкатывали» несколько месяцев, так что вероятность ошибки минимальна. Камера в реальном времени анализирует изображение и, если видит, что водитель держит в руке телефон, автоматически формирует постановление.
Оспорить такой штраф будет непросто. Прецедент уже есть: в Свердловской области в начале 2026 года суд оставил в силе постановление водителю, который утверждал, что не разговаривал по телефону, а просто держал его в руке. Судья решил: «Функции телефона не ограничиваются только звонками и не исключают возможности его использования в других целях, которые снижают уровень бдительности и концентрации внимания водителя на дороге». Так что доказывать, что вы «просто смотрели навигатор», скорее всего, бесполезно.
Штрафы растут, нарушений становится меньше?
Внедрение новой функции может заметно изменить статистику. Татарстан и без того в лидерах по числу штрафов: по итогам 2025 года в республике выписали 8,4 млн постановлений на общую сумму 7,9 млрд рублей. Это на 2,1 млрд больше, чем годом ранее, хотя количество штрафов снизилось почти на миллион. Причина — с 1 января 2025 года увеличили размеры многих штрафов и сократили скидку за быструю оплату с 50 до 25%.
Нововведение с телефонами, скорее всего, продолжит эту тенденцию: штрафов станет ещё больше, а бюджет — полнее.
Что говорят эксперты: безопасность или сбор денег?
Мнения автомобильных экспертов разделились. Одни уверены, что камеры помогут дисциплинировать водителей и снизить аварийность, другие называют это очередным способом пополнения бюджета.
«В своё время я видел американские исследования, согласно которым причиной каждого третьего ДТП является отвлечение водителя на телефон. У нас таких исследований нет, но в любом случае это действительно одна из главных причин аварийности. Камера, фиксирующая такое нарушение, дисциплинирует водителей и заставляет пользоваться hands-free или вообще убрать телефон. Ничего не могу сказать против», — рассказывает автомобильный обозреватель Игорь Моржаретто.
Как отмечает администратор татарстанского телеграм-канала Stop City Racing Руслан, многие нарушают именно потому, что раньше наказание фактически не применялось. Как только появляется реальная ответственность, поведение начинает меняться. По нашим наблюдениям, на светофоре каждый третий-четвёртый водитель держит в руках телефон. Решающую роль играет не размер штрафа, а сам факт его неизбежности. Пока нет системной фиксации — нет и дисциплины.
Что делать водителям.
Чтобы не получить штраф, достаточно соблюдать простое правило: не держать телефон в руке во время движения. Использовать навигатор можно, закрепив смартфон на держателе, а для разговоров — подключить гарнитуру или пользоваться громкой связью, которая встроена в большинство современных автомобилей.
По данным Госавтоинспекции, новая функция уже работает. И, судя по первым 800 нарушителям за неполный месяц, шанс получить «письмо счастья» есть у многих. Остаётся вопрос: заставит ли это водителей убрать телефоны или только увеличит бюджетные поступления?