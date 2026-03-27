Всевидящее око. Камеры в Татарстане ловят водителей с телефоном в руке

Оспорить такой штраф будет непросто. Прецедент уже есть: в Свердловской области в начале 2026 года суд оставил в силе постановление водителю, который утверждал, что не разговаривал по телефону, а просто держал его в руке. Судья решил: «Функции телефона не ограничиваются только звонками и не исключают возможности его использования в других целях, которые снижают уровень бдительности и концентрации внимания водителя на дороге». Так что доказывать, что вы «просто смотрели навигатор», скорее всего, бесполезно.