Казахстан празднует Всемирный день театра

Для Казахстана эта дата имеет особое значение: это не только профессиональный праздник работников сцены, но и повод подчеркнуть развитие театрального искусства, рост интереса зрителей и расширение творческой активности отечественных театров, передает DKNews.kz.
Состояние театральной сферы в Казахстане
Сегодня в стране функционирует более 70 театров, из которых 57 государственных:
- 11 республиканских театров
- 46 региональных театров
Эти показатели подтверждают важность театрального искусства для культурной жизни страны и устойчивый интерес общества к сцене.
Итоги 2025 года
Прошлый год показал положительную динамику в развитии театральной сферы:
- Премьеры 410 новых постановок в государственных театрах
- Проведено 539 гастролей: 495 по Казахстану, 44 за рубежом
- Всего показано 16 тысяч постановок, которые посетили 2 832 835 зрителей
- Участие в 101 международном и 90 республиканских фестивалях и конкурсах
- 13 постановок казахстанских театров получили награды в номинациях «Гран-при» и «Лучший спектакль»
Начало 2026 года
Текущий год также демонстрирует стабильный зрительский интерес:
- В первом квартале республиканские театры обслужили 170 927 зрителей
- Премьеры спектаклей:
- «Қорғансыз»
- «Қазақи комедия немесе Бонапарттың үйленуі»
- «Шолпанның күнәсі»
Специальные проекты к Всемирному дню театра
К празднику подготовлен ряд премьер и мероприятий:
- Спектакль «Болеро Х» в театре «Астана Балет»
- Фестиваль новых постановок «Altyn Saqa — 2026»
- «Театральная ночь» в театре имени Габита Мусрепова
- Премьера комедии «Женитьба (совершенно невероятное сновидение)» в театре имени Михаила Лермонтова
- Спектакль «Бунт невесток» в Уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова
Эти проекты подчеркивают творческую активность и растущий интерес к театральной культуре в стране.