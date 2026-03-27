Казахстан празднует Всемирный день театра

27 марта в мире отмечается Всемирный день театра.

Источник: DKNews.kz

Для Казахстана эта дата имеет особое значение: это не только профессиональный праздник работников сцены, но и повод подчеркнуть развитие театрального искусства, рост интереса зрителей и расширение творческой активности отечественных театров, передает DKNews.kz.

Состояние театральной сферы в Казахстане

Сегодня в стране функционирует более 70 театров, из которых 57 государственных:

  • 11 республиканских театров
  • 46 региональных театров

Эти показатели подтверждают важность театрального искусства для культурной жизни страны и устойчивый интерес общества к сцене.

Итоги 2025 года

Прошлый год показал положительную динамику в развитии театральной сферы:

  • Премьеры 410 новых постановок в государственных театрах
  • Проведено 539 гастролей: 495 по Казахстану, 44 за рубежом
  • Всего показано 16 тысяч постановок, которые посетили 2 832 835 зрителей
  • Участие в 101 международном и 90 республиканских фестивалях и конкурсах
  • 13 постановок казахстанских театров получили награды в номинациях «Гран-при» и «Лучший спектакль»

Начало 2026 года

Текущий год также демонстрирует стабильный зрительский интерес:

  • В первом квартале республиканские театры обслужили 170 927 зрителей
  • Премьеры спектаклей:
    • «Қорғансыз»
    • «Қазақи комедия немесе Бонапарттың үйленуі»
    • «Шолпанның күнәсі»

Специальные проекты к Всемирному дню театра

К празднику подготовлен ряд премьер и мероприятий:

  • Спектакль «Болеро Х» в театре «Астана Балет»
  • Фестиваль новых постановок «Altyn Saqa — 2026»
  • «Театральная ночь» в театре имени Габита Мусрепова
  • Премьера комедии «Женитьба (совершенно невероятное сновидение)» в театре имени Михаила Лермонтова
  • Спектакль «Бунт невесток» в Уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова

Эти проекты подчеркивают творческую активность и растущий интерес к театральной культуре в стране.