Самарцы могут подать заявки на социальную газификацию в МФЦ

В рамках программы газ бесплатно подводят к границам домовладений.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области продолжается реализация программы социальной газификации. В рамках нее сотрудники СВГК и других газораспределительных компаний бесплатно подвели газопроводы к границам 22 696 домовладений.

СВГК сообщает, что подать заявку на социальную газификацию можно в любом многофункциональном центре (МФЦ). Специалисты примут документы (при необходимости помогут с поиском и восстановлением нужных справок) и ответят на все интересующие вопросы. После этого они передадут пакет документов региональному оператору газификации и расскажут, как можно отслеживать статус рассмотрения заявки.

В МФЦ также можно оформить комплексный договор поставки газа, включая присоединению к газовым сетям, проектированию и строительству газопроводов внутри границ земельного участка и поставку газа.