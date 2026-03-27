Самарцы могут подать заявки на социальную газификацию в МФЦ

СВГК сообщает, что подать заявку на социальную газификацию можно в любом многофункциональном центре (МФЦ). Специалисты примут документы (при необходимости помогут с поиском и восстановлением нужных справок) и ответят на все интересующие вопросы. После этого они передадут пакет документов региональному оператору газификации и расскажут, как можно отслеживать статус рассмотрения заявки.