Казахстан остановил работу пункта пропуска на границе Костанайской и Челябинской областей

Причина вводимых с 27 марта ограничений — разлив реки Берсуат.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 27 мар — Sputnik. «Росгранстрой» сообщил о временной приостановке пропуска людей, транспорта и грузов через сопредельный автомобильный пункт пропуска «Мариинский».

Пункт находится в Челябинской области РФ и граничит с пунктом Желкуар Костанайской области Казахстана. Причина — разлив реки Берсуат с казахстанской стороны.

«По этой причине движение через автомобильный пункт пропуска Мариинский, находящийся на российской стороне в Челябинской области, временно приостановлено. Росгранстрой рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-казахстанского участка государственной границы», — говорится в сообщении.

Ограничение вводится с 27 марта, срок его окончания пока неизвестен.