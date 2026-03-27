Казахстан остановил работу пункта пропуска на границе Костанайской и Челябинской областей

АСТАНА, 27 мар — Sputnik. «Росгранстрой» сообщил о временной приостановке пропуска людей, транспорта и грузов через сопредельный автомобильный пункт пропуска «Мариинский».
Пункт находится в Челябинской области РФ и граничит с пунктом Желкуар Костанайской области Казахстана. Причина — разлив реки Берсуат с казахстанской стороны.
«По этой причине движение через автомобильный пункт пропуска Мариинский, находящийся на российской стороне в Челябинской области, временно приостановлено. Росгранстрой рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-казахстанского участка государственной границы», — говорится в сообщении.
Ограничение вводится с 27 марта, срок его окончания пока неизвестен.