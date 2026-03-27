50 добровольцев подготовит омское лесное управление к сезону пожаров

Добровольные помощники должны стать хорошей помощью при угрозах огненной стихии лесам.

Источник: Комсомольская правда

Областное ГУЛХ организовало профессиональную подготовку добровольных пожарных в преддверии пожароопасного сезона. Ведомство уточнило, что для успешной борьбы со стихией в самые сложные моменты лесники привлекают добровольцев, имеющих необходимый специализированный инвентарь.

В этом году ГУЛХ организовало работу по профессиональному обучению по программе «Добровольный пожарный». Обучение проводят специалисты, имеющие большой практический опыт в тушении лесных пожаров.

Сегодня 40-часовую подготовку завершают добровольцы Исилькульского и Омского лесничеств, на следующей неделе обучение начнется в Саргатском лесничестве. Всего в регионе до начала пожароопасного сезона планируется подготовить 50 добровольцев.

По завершении курсов все участники получат соответствующие свидетельства — таким образом, к работе будут привлекаться не просто неравнодушные граждане, а квалифицированные помощники, уточнили в управлении.

Как отметила начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания ГУЛХ Инна Вдовина, подготовка таких кадров является сейчас одной из приоритетных задач.

Это обеспечит более высокий уровень безопасности и оперативности при реагировании на пожары.

Ранее мы писали, что в Омской области ужесточают требования к пожарной безопасности.