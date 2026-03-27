Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракеты и дроны Ирана нанесли огромный ущерб США: в Вашингтоне подсчитали потери

WSJ: за три недели войны с Ираном США понесли ущерб в размере до $2,9 млрд.

Источник: Комсомольская правда

За первые три недели войны с Ираном Вооруженные силы США понесли ущерб на общую сумму до 2,9 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на бывшего замминистра обороны США, отвечающего за финансовые вопросы, Элейн Маккскер сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По ее словам, ущерб боевой технике США и замена поврежденного оборудования оценивается в объеме от 1,4 до 2,9 млрд долларов.

При этом более высокая оценка ущерба включается в себя повреждение радара, размещенного на базе ВС США в Катаре.

Журналисты подчеркивают, что основной ущерб Штатам нанесли иранские ракеты и беспилотники.

Ранее эксперты отмечали, что война США с Ираном стала для Вашингтона настоящей ловушкой. Потому что конфликт перерос в затяжной и на истощение, что для Штатов очень плохо. У Америки слишком ограничены запасы важных боеприпасов. И об этом Белый дом предупреждали.

Однако Вашингтон это не останавливает. Глава Белого дома рассматривает несколько вариантов эскалации конфликта с Ираном.

