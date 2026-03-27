В парках Ленобласти запретили движение электросамокатов

Запрет также действует на определенных улицах Кудрово.

Источник: Freepik

В Ленинградской области полностью запретили движение электросамокатов. Ограничение действует в парках на нескольких улицах в городе Кудрово.

На нужных участках поставили специальные предупреждающие знаки. Так, запрет ввели в парках «Оккервиль» и «Косая гора», на участке проспекта Строителей от Ленинградской улицы до Областной улицы.

Также нельзя кататься на электросамокатах на Новой улице, участке от Центральной улицы до площади сбора ТКО и на участке Столичной улицы от Европейского проспекта до Английской улицы.

Нарушителям порядка грозит штраф до 50 тысяч рублей. Об этом пишут spbvedomosti.ru со ссылкой на администрацию Заневского городского поселения.