В парках Ленобласти запретили движение электросамокатов

В Ленинградской области полностью запретили движение электросамокатов. Ограничение действует в парках на нескольких улицах в городе Кудрово.
На нужных участках поставили специальные предупреждающие знаки. Так, запрет ввели в парках «Оккервиль» и «Косая гора», на участке проспекта Строителей от Ленинградской улицы до Областной улицы.
Также нельзя кататься на электросамокатах на Новой улице, участке от Центральной улицы до площади сбора ТКО и на участке Столичной улицы от Европейского проспекта до Английской улицы.
Нарушителям порядка грозит штраф до 50 тысяч рублей. Об этом пишут spbvedomosti.ru со ссылкой на администрацию Заневского городского поселения.