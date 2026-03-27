Омским охотникам напомнили об окончании в последний день марта охоты на волка

«Уважаемые омские охотники! Напоминаем, что 31 марта 2026 года заканчивается срок охоты на волка на территории охотничьих угодий Омской области. Не позднее 20 апреля 2026 года направьте сведения о добыче охотничьих ресурсов по месту получения разрешения, а именно по разрешениям, в которых указан последний из сроков охоты — 31 марта 2026 года. Важно: отчет обязателен даже при отсутствии добычи», — говорится в сообщении минприроды в официальном телеграм-канале ведомства.