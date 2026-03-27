Омским охотникам напомнили об окончании в последний день марта охоты на волка

Омское минприроды напомнило омским охотникам о завершении 31 марта срока действия разрешения на добычу волков. Дальнейшая стрельба по хищному зверю будет считаться браконьерством. Также охотники должны до 20 апреля отчитаться о результатах волчьей охоты.
«Уважаемые омские охотники! Напоминаем, что 31 марта 2026 года заканчивается срок охоты на волка на территории охотничьих угодий Омской области. Не позднее 20 апреля 2026 года направьте сведения о добыче охотничьих ресурсов по месту получения разрешения, а именно по разрешениям, в которых указан последний из сроков охоты — 31 марта 2026 года. Важно: отчет обязателен даже при отсутствии добычи», — говорится в сообщении минприроды в официальном телеграм-канале ведомства.
Также в сообщении уточняется, что подача сведений допускается любым доступным способом: лично, посредством почтового отправления, курьерской службой. Адрес для почтовых отправлений: министерство природных ресурсов и экологии Омской области, 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63.