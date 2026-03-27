В Кургане советники директоров по воспитанию повысили квалификацию

Более 40 советников директоров по воспитанию в Кургане прошли курсы повышения квалификации по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона.
Программа курсов охватила ключевые направления воспитательной работы: традиционные ценности и духовно-нравственное воспитание, организация воспитательной среды в школе, эффективное взаимодействие с родителями, современные методики, информационная безопасность и цифровая грамотность, работа со школьными медиа и другие. Участники погрузились в документальные аспекты деятельности советников и организацию работы штаба воспитательной работы. Также была подробно разобрана региональная методическая тема.
На протяжении всего обучения советники директора по воспитанию работали в микрогруппах. Итогом прохождения курсов стала защита проектов воспитательных событий, разработанных на основе полученных знаний. Все проекты были основаны на духовно-нравственных ценностях, учитывают региональный компонент и готовы к реализации в школах. После защиты участники получили удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.