Бывшего главврача клиники «Свобода» в Кемерово отправили под домашний арест

Экс-главврача клиники «Свобода» проходит по делу об оказании услуг с использованием психотропных веществ.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд города Кемерово отправил под домашний арест до 18 мая 2026 года бывшего главврача частной клиники «Свобода» Сергея Белова по делу об оказании услуг с использованием психотропных веществ. Об этом пишет РИА Новости.

Суд постановил назначить Белову меру пресечения сроком на один месяц и 23 суток. Таким образом, было отказано в удовлетворении ходатайства следствия, которое настаивало на заключении его под стражу.

Напомним, бывший главный врач и директор частной клиники в Кемерове были задержаны за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, а также за незаконный оборот лекарств.

Следствие установило, что в сети клиник в разных городах России и за границей врачи без лицензии использовали психотропные вещества. В августе 2025 года погиб 37-летний пациент, а в декабре госпитализировали еще одного. При обыске у директора клиники нашли психотропные вещества.