Бывшего главврача клиники «Свобода» в Кемерово отправили под домашний арест

Центральный районный суд города Кемерово отправил под домашний арест до 18 мая 2026 года бывшего главврача частной клиники «Свобода» Сергея Белова по делу об оказании услуг с использованием психотропных веществ. Об этом пишет РИА Новости.
Суд постановил назначить Белову меру пресечения сроком на один месяц и 23 суток. Таким образом, было отказано в удовлетворении ходатайства следствия, которое настаивало на заключении его под стражу.
Напомним, бывший главный врач и директор частной клиники в Кемерове были задержаны за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, а также за незаконный оборот лекарств.
Следствие установило, что в сети клиник в разных городах России и за границей врачи без лицензии использовали психотропные вещества. В августе 2025 года погиб 37-летний пациент, а в декабре госпитализировали еще одного. При обыске у директора клиники нашли психотропные вещества.