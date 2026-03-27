В Татарстане хотят ограничить число животных в квартирах: 18 кв на питомца

Напомним, с 1 июля 2025 года в Татарстане действует закон о штрафах за отсутствие регистрации домашних питомцев и нарушение правил их содержания. Ранее был обновлен и федеральный перечень животных, запрещенных к содержанию в квартирах и частных домах, — в него вошел 121 вид.