Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане хотят ограничить число животных в квартирах: 18 кв на питомца

В республике планируют ввести норматив содержания домашних животных в многоквартирных домах.

Источник: Freepik

Соответствующее постановление кабмина РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, на каждое животное должно приходиться не менее 18 квадратных метров общей площади квартиры. При этом в коммунальных квартирах и жилых помещениях, занимаемых несколькими семьями, предлагают запретить содержание потенциально опасных пород собак.

Инициатива разработана в развитие федерального законодательства об ответственном обращении с животными. Ранее, в ноябре 2025 года, профильный комитет Госсовета РТ поддержал идею ограничить количество питомцев в жилье. Действующие региональные требования (постановление 2024 года) уже устанавливали минимальную площадь для собак разного размера — от 2,5 до 5 квадратных метров. После принятия новых правил прежние нормы утратят силу.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Татарстане действует закон о штрафах за отсутствие регистрации домашних питомцев и нарушение правил их содержания. Ранее был обновлен и федеральный перечень животных, запрещенных к содержанию в квартирах и частных домах, — в него вошел 121 вид.