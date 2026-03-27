В Татарстане хотят ограничить число животных в квартирах: 18 кв на питомца

Соответствующее постановление кабмина РТ проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, на каждое животное должно приходиться не менее 18 квадратных метров общей площади квартиры. При этом в коммунальных квартирах и жилых помещениях, занимаемых несколькими семьями, предлагают запретить содержание потенциально опасных пород собак.
Инициатива разработана в развитие федерального законодательства об ответственном обращении с животными. Ранее, в ноябре 2025 года, профильный комитет Госсовета РТ поддержал идею ограничить количество питомцев в жилье. Действующие региональные требования (постановление 2024 года) уже устанавливали минимальную площадь для собак разного размера — от 2,5 до 5 квадратных метров. После принятия новых правил прежние нормы утратят силу.
Напомним, с 1 июля 2025 года в Татарстане действует закон о штрафах за отсутствие регистрации домашних питомцев и нарушение правил их содержания. Ранее был обновлен и федеральный перечень животных, запрещенных к содержанию в квартирах и частных домах, — в него вошел 121 вид.