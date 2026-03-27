В Уфе прошла конференция по развитию агротехклассов

Конференция с международным участием «Агроклассы: состояние, проблемы и перспективы» состоялась 19 марта в Уфе по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Участниками стали руководители агротехклассов, преподаватели среднего и высшего профессионального образования, работодатели и сотрудники других организаций, участвующих в профориентационной работе. На конференции отметили, что для агротехнологических классов действуют определенные критерии, прописанные в методических рекомендациях. О модельном стандарте предпрофессиональных классов республики и механизмах их успешного функционирования рассказали представители регионального министерства просвещения. Кроме того, представители Дагестана, Казахстана и Белоруссии поделились опытом развития агротехклассов.
«В прошлом году по нацпроекту мы создали два агротехкласса, в этом году планируется создать агроклассы в трех школах. Отмечу, что предприятиям возмещаются расходы на стимулирующие выплатам педагогам, которые занимаются в агроклассах», — подчеркнул начальник отдела по работе с научно-образовательными учреждениями Министерства сельского хозяйства Башкирии Константин Пресняков.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.