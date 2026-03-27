Три человека погибли при крушении вертолета на Гавайях

Три человека погибли, еще два пострадали в результате крушения вертолета, использовавшегося для экскурсий в американском штате Гавайи. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в Hawaii News Now.

На борту, включая пилота, находилось пять человек. Судно потерпело крушение у берега, пострадавших пришлось доставать из воды, уточнили на портале.

22 марта вертолет Военно-воздушных сил Катара также потерпел крушение в территориальных водах страны. Причиной аварии стала техническая неисправность во время выполнения планового задания.

Кроме того, 19 февраля вертолет с тремя людьми на борту разбился в Амурской области. Среди пассажиров были сотрудницы СК и МВД. «Вечерняя Москва» узнала подробности этой трагедии.

Похожий случай произошел в Турции — там истребитель F-16 потерпел крушение после вылета с авиабазы, пилот погиб. Комиссия по расследованию происшествий выясняет причины случившегося.

10 февраля в результате крушения медицинского вертолета на юго-востоке Ливии также погибли пять человек. Катастрофа произошла недалеко от города Куфра.