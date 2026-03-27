В Самарской области рыбакам напомнили о запретах во время нереста

В Самарской области запрещена ловля рыбы с лодки и спиннингом в запретные сроки.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Самарской области напомнили правила рыбалки во время нереста. Запретные сроки будут действовать с 20 апреля по 10 июня. Об этом сообщили на пресс-конференции с журналистами.

Ловля с лодки запрещена, только с берега одной поплавочной удочкой или спиннингом с не более чем двумя крючками. Запретная зона в районе Жигулевской ГЭС составляет 2 км ниже и 500 м выше плотины. Суточная норма вылова не должна превышать 5 кг на человека.

В Волге распространены следующие виды рыбы: лещ, судак, жерех. Налим активен зимой, но его ловля запрещена во время нереста с 15 декабря по 15 февраля. Нарушения правил рыбалки приведет к наказанию. Чтобы их предотвратить, будут проводиться рейды.