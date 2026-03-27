В Самарской области рыбакам напомнили о запретах во время нереста

Ловля с лодки запрещена, только с берега одной поплавочной удочкой или спиннингом с не более чем двумя крючками. Запретная зона в районе Жигулевской ГЭС составляет 2 км ниже и 500 м выше плотины. Суточная норма вылова не должна превышать 5 кг на человека.