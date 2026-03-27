Bloomberg: Европа начинает испытывать боль из-за войны Трампа с Ираном

Экономика стран ЕС падает из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Европа начинает ощущать экономические последствия войны США с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, на фоне конфликта в регионе в странах ЕС усиливается давление на экономику. В частности, замедляется ее рост и ускоряется инфляция. Как следствие, правительства и центробанки вынуждены пересматривать свои планы.

Так, страны уже готовятся к росту цен на энергоносители и снижению объемов производства. Под удар в первую очередь попадают энергоемкие отрасли, в частности химическая промышленность Германии. При этом риски постепенно распространяются и на более широкий круг компаний и домохозяйств.

«Совершенно очевидно, что в первую очередь пострадают энергоемкие отрасли. Но чем дольше это будет продолжаться, тем сильнее это отразится на всех отраслях и на всех ценах на ресурсы», — заявил глава экономических исследований Barclays Кристиан Келлер.

На этом фоне Германия и Италия уже пересматривают прогнозы экономического роста в сторону снижения, а центральные банки возвращаются к более жесткой политике. Рост цен на энергию также увеличивает издержки бизнеса и давление на потребителей.

Тем временем была названа «ахиллесова пята» США в конфликте с Ираном. По словам аналитика Марка Слебоды, Вашингтон оказался втянут в затяжное противостояние на истощение, к которому не готов. Он отметил, что у США ограничены запасы критически важных боеприпасов, особенно средств ПВО. И это делает ситуацию для американской стороны опасной.

