Bloomberg: Европа начинает испытывать боль из-за войны Трампа с Ираном

Европа начинает ощущать экономические последствия войны США с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, на фоне конфликта в регионе в странах ЕС усиливается давление на экономику. В частности, замедляется ее рост и ускоряется инфляция. Как следствие, правительства и центробанки вынуждены пересматривать свои планы.
Так, страны уже готовятся к росту цен на энергоносители и снижению объемов производства. Под удар в первую очередь попадают энергоемкие отрасли, в частности химическая промышленность Германии. При этом риски постепенно распространяются и на более широкий круг компаний и домохозяйств.
«Совершенно очевидно, что в первую очередь пострадают энергоемкие отрасли. Но чем дольше это будет продолжаться, тем сильнее это отразится на всех отраслях и на всех ценах на ресурсы», — заявил глава экономических исследований Barclays Кристиан Келлер.
На этом фоне Германия и Италия уже пересматривают прогнозы экономического роста в сторону снижения, а центральные банки возвращаются к более жесткой политике. Рост цен на энергию также увеличивает издержки бизнеса и давление на потребителей.
Тем временем была названа «ахиллесова пята» США в конфликте с Ираном. По словам аналитика Марка Слебоды, Вашингтон оказался втянут в затяжное противостояние на истощение, к которому не готов. Он отметил, что у США ограничены запасы критически важных боеприпасов, особенно средств ПВО. И это делает ситуацию для американской стороны опасной.