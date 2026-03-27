В сочинском санаторно-курортном комплексе завершился месяц «Кухня знаний»

Тематический месяц «Кухня знаний» проводился в санаторно-курортном комплексе «Знание» в Сочи в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.
«Весь месяц для отдыхающих в санатории “Знание” действовала насыщенная программа с кулинарными мастер-классами, тематическими ужинами от шеф-поваров, а также лекциями о здоровом питании от эндокринолога санатория. Такие проекты помогают развивать гастрономический туризм в Сочи и популяризировать его, ведь именно в нашем многонациональном городе с разными кухнями блюда обретают особый колорит», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.
Проект реализовывался в рамках авторской программы амбассадора сочинской кухни Тимура Агзамова «Вкусно по-сочински». Каждую пятницу проводились «Фермерские завтраки». Гости курорта смогли продегустировать и приобрести натуральные продукты от производителей: фермерские сыры, сочинский мед, чай и авторские сладости. Кроме того, была организована серия мастер-классов от Тимура Агзамова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.