В Москве провели уникальную операцию на сердце

В Москве врачи установили кардиостимулятор женщине, закрепив электроды на сердце.

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Московские врачи провели уникальную операцию, заново установив кардиостимулятор и закрепив электроды прямо на поверхности сердца, сообщил столичный департамент здравоохранения.

«В больницу имени Вересаева поступила 65-летняя женщина. У нее сломался кардиостимулятор — один из его электродов перестал работать, нужно было ставить новый прибор», — рассказало ведомство в канале на платформе MAX.

Уникальность случая заключалась в том, что у женщины был редкий врожденный порок сердца, из-за которого она уже перенесла две тяжелые операции.

«Провести новый провод обычным путем, внутрисосудисто, было нельзя: из-за прошлых операций одна из главных вен, ведущих к сердцу, оказалась полностью перекрыта — сужена», — объяснили в депздраве.

Тогда врачи решили действовать нестандартно — закрепить новые электроды прямо на поверхности сердца.

«Оказалось, что старые, сломанные проводники удалить невозможно: они вросли в ткани сердца и крупные сосуды за время предыдущих операций. Вытаскивать их было слишком опасно для жизни пациентки. Тогда хирурги решили установить новые электроды, а старые оставить на месте. Это не опасно и никак не влияет на ее самочувствие», — сказали в больнице.

Операция прошла успешно. Сейчас состояние женщины стабильное, ее выписали домой под наблюдение врачей по месту жительства.