Казахстанские женщины живут дольше мужчин на 7 лет: опубликована интересная статистика

По данным Бюро, ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев растет. За 2025 год показатель составил 75,97 лет. В городской местности этот показатель выше, чем в сельской — 76,63 и 74,81 лет соответственно.
В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин также увеличилась — до 79,8 лет, среди мужчин показатель составил 72,19 лет.
В разрезе регионов самая высокая ожидаемая продолжительность жизни зафиксирована в Алматы и Астане — 78,83 и 78,78 лет соответственно. Наименьшая продолжительность жизни наблюдается в области Ұлытау — 73,56 лет.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку при условии, что уровень смертности останется неизменным.
Накануне сообщалось, что в Казахстане разработали новую стратегию развития здравоохранения, предусматривающую увеличение продолжительности жизни до 77 лет к 2029 году.