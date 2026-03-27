Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанские женщины живут дольше мужчин на 7 лет: опубликована интересная статистика

Бюро национальной статистики опубликовало новые данные о продолжительности жизни в Казахстане. Выяснилось, что мужчины в среднем живут меньше женщин на 7 лет, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

По данным Бюро, ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев растет. За 2025 год показатель составил 75,97 лет. В городской местности этот показатель выше, чем в сельской — 76,63 и 74,81 лет соответственно.

В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин также увеличилась — до 79,8 лет, среди мужчин показатель составил 72,19 лет.

В разрезе регионов самая высокая ожидаемая продолжительность жизни зафиксирована в Алматы и Астане — 78,83 и 78,78 лет соответственно. Наименьшая продолжительность жизни наблюдается в области Ұлытау — 73,56 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку при условии, что уровень смертности останется неизменным.

Накануне сообщалось, что в Казахстане разработали новую стратегию развития здравоохранения, предусматривающую увеличение продолжительности жизни до 77 лет к 2029 году.