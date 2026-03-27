Студенты волгоградского колледжа прошли спортивно-патриотический курс

Юноши и девушки ознакомились с кодексом снайпера и прошли практические занятия по стрельбе.

Источник: Национальные проекты России

Обучающий спортивно-патриотический курс в лагере «Авангард» прошли 15 студентов Волгоградского технологического колледжа по специальности «Правоохранительная деятельность». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области.

Специалисты центра «ВОИН» подготовили насыщенную программу. Юноши и девушки ознакомились с кодексом снайпера, прошли практические занятия по стрельбе, узнали основы баллистики и аэродинамики, а также отработали технику прицеливания и дыхания.

В числе занятий были выбор позиции и маскировка, работа в паре и командное взаимодействие, тактическая медицина, виртуальная реальность, бокс и физическая подготовка. Кроме того, ребята изучили основы управления БПЛА, испытали себя в ночном лазертаге и многом другом.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

