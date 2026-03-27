Башкирский производитель автобусов повысит эффективность работы

Завод по производству автобусов «НЕФАЗ» в Республике Башкортостан повысит эффективность работы в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций в сфере производительности труда.
Участие в федеральном проекте направлено на оптимизацию производственного цикла и сокращение времени выпуска готовой продукции. Среди целей — минимизация простоев оборудования и повышение эффективности работы сборочного конвейера. Генеральный директор компании «НЕФАЗ» Евгений Корепанов подчеркнул, что работа будет вестись комплексно, с синхронизацией цехов и логистических потоков. В 2025 году завод уже запустил в серийное производство новые модели пригородных автобусов и электробусов.
«Для такого промышленного гиганта, как “НЕФАЗ”, повышение производительности труда означает укрепление технологического суверенитета страны. Оптимизация процессов позволит более эффективно использовать высокотехнологичное оборудование и трудовые ресурсы, сократить издержки и повысить конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках», — отметил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.