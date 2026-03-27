Башкирский производитель автобусов повысит эффективность работы

Участие в федеральном проекте направлено на оптимизацию производственного цикла и сокращение времени выпуска готовой продукции. Среди целей — минимизация простоев оборудования и повышение эффективности работы сборочного конвейера. Генеральный директор компании «НЕФАЗ» Евгений Корепанов подчеркнул, что работа будет вестись комплексно, с синхронизацией цехов и логистических потоков. В 2025 году завод уже запустил в серийное производство новые модели пригородных автобусов и электробусов.