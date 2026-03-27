Нижегородский спутник «Лобачевский» получил мультиспектральные снимки Земли

Нижегородский спутник «Лобачевский» передал фото окрестностей городов, расположенных в Америке и Японии. Это первые снимки с мультиспектральной камеры аппарата, сообщили представители ГК «Геоскан».
Кубсат «Лобачевский» создан на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U», которая отличается точной системой ориентации и стабилизации. На полученных фото можно увидеть город Окснард, (штат Калифорния, США) и город Йокосука (префектура Канагава, Япония).
Мультиспектральная камера имеет разрешение 4 метра на пиксель при высоте орбиты 500 км. Также борт «Лобачевский» оснащен гиперспектральной камерой. В совокупности специалисты смогут оценивать состояние растительности в лесных и сельскохозяйственных массивах.
«Выбор территорий для тестирования мультиспектральной камеры обусловлен несколькими факторами: отсутствие облачности над снимаемым участком, возможность точной идентификации участка по особенностям рельефа и высокая контрастность земной поверхности в исследуемых спектральных диапазонах», — сказал руководитель спутникового проекта ННГУ Максим Жарков.
В данный момент в России фиксируется большое количество снега, покрытые льдом водоемы и плотная облачность, поэтому для получения тестовых снимков выбрали территории на морском побережье и с более теплым климатом.
Напомним, что аппарат ННГУ отправился с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б».