Никонов: призывников в Нижегородской области будут обследовать по-новому

Данные о здоровье будут заранее собирать из медицинских информационных систем.

Обновленные правила медосмотров призывников вступили в силу в России. Теперь военкоматы будут заранее собирать данные о здоровье будущих новобранцев из медицинских информационных систем, сообщил главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале в MAX.

Сведения о здоровье призывников военкоматы будут запрашивать у медицинских организаций до 15 декабря. При наличии достаточной информации, категория годности сможет определяться даже без личной явки призывника.

«Если по итогам призыва заключение о годности вынести не успеют, обследование перенесут на следующий призыв. Теперь военкоматы могут контролировать прохождение обследований и лечения», — уточнил Никонов.

Ранее мы сообщали, что инструкторско-методические сборы военных комиссариатов Московского военного округа прошли в Нижегородской области.