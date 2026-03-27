Никонов: призывников в Нижегородской области будут обследовать по-новому

Обновленные правила медосмотров призывников вступили в силу в России. Теперь военкоматы будут заранее собирать данные о здоровье будущих новобранцев из медицинских информационных систем, сообщил главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале в MAX.
Сведения о здоровье призывников военкоматы будут запрашивать у медицинских организаций до 15 декабря. При наличии достаточной информации, категория годности сможет определяться даже без личной явки призывника.
«Если по итогам призыва заключение о годности вынести не успеют, обследование перенесут на следующий призыв. Теперь военкоматы могут контролировать прохождение обследований и лечения», — уточнил Никонов.
