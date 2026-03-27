Двое красноярцев получили три года колонии за хищение 900 тыс у пенсионерки

В Красноярске суд вынес приговор двум местным жителям, которые похитили у пенсионерки 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
В мае 2025 года 38-летний и 25-летний жители Красноярска нашли в интернете вакансию курьеров с обещанием легкого заработка. Условия работы их не смутили: нужно было соблюдать строгую конспирацию, представляться пожилым людям сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов, а полученные средства сразу переводить в криптовалюту.
Первый рабочий день для мужчин стал и последним. 16 мая организаторы схемы позвонили 73-летней пенсионерке и убедили её, что сбережения находятся под угрозой. Женщина передала «ответственным лицам» 10 тысяч долларов и 1 тысячу евро. Курьеры забрали деньги, конвертировали их в криптовалюту, а себе оставили 60 тысяч рублей в качестве вознаграждения.
После задержания подельники признали вину лишь частично, заявляя, что не были осведомлены о преступных намерениях организаторов. Однако суд, изучив материалы дела, счел эти доводы неубедительными.
Мужчин признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, по иску прокурора с них взыскали всю сумму похищенного в пользу потерпевшей.
Ранее мы сообщали, что двоюродные братья угнали автомобиль и сожгли его в Красноярском крае.