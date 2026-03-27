Новый детский медцентр открылся в Нижнем Новгороде

Две новых клиники «Тонус КРОХА» и «Детская офтальмология Тонус АМАРИС» появились в Приокском районе Нижнего Новгорода. В честь открытия клиника приготовила нижегородцам подарок — 30 квот на полный курс аппаратного лечения глазной патологии детям из многодетных семей.
Без боли и уколов.
В новом центре можно пройти всех необходимых детям специалистов, а офтомологическая клиника специализируется на глазной патологии. Оба медучреждения расположены в одном здании и объединены общим входом и единым пространством. Это первый в Нижнем Новгороде проект такого формата.
В новом центре просторно, светло и красиво. Маленькие пациенты могут отдохнуть между процедурами в игровой зоне. А главное, здесь собран современный парк офтальмологического оборудования. Предусмотрены аппараты для лечения любой офтальмологической патологии.
В специализированной комнате для индивидуальных занятий малыш смотрит на экран, где показываются различные объекты. Ребенок воспринимает их как «сказку» — и в это время идёт лечение.
Есть кабинет лечения электрофорезом. Методы лечения самые комфортные — нет ни боли, ни уколов, а значит, не будет ни страха, ни слёз. За 15−20 минут процедуры ребёнок даже не успевает устать.
В помещении оптики помогут подобрать очки детям с 7 месяцев. Есть кабинет для подбора мягких контактных линз, которые приостановят развития близорукости.
«Опыт в детской офтальмологии у нас больше 15 лет, и с каждым новым проектом мы стараемся внедрить в практику самые современные технологии в диагностике и лечении, используем все более яркие дизайнерские решения, совершенствуемся в сервисе и комфорте», — рассказывает генеральный директор сети клиник «Тонус» Ольга Михалёва.
В центре «Тонус КРОХА» — 22 кабинета разных специалистов. В том числе кабинет нейропсихологического тестирования, где проводятся занятия по нейрокоррекции.
«Наша задача — полноценно подготовить ребёнка к садику или школе, для этого есть междисциплинарная комиссия, которая работает и над здоровьем в целом, и над ментальным здоровьем», — отмечает главный врач сети клиник Ольга Загайнова.
Вылечить зрение по бесплатным квотам.
В честь открытия нового центра многодетные семьи получают бесплатные квоты на лечение. Об этом рассказала председатель Ассоциации многодетных семей Нижегородской области Татьяна Мальцева.
«Мы давно работаем с сетью клиник, в Год Семьи было подписано соглашение, по которому дети первого года жизни из многодетных семей получили сертификат на прохождение обследования, — отметила она. — А сейчас мы подписываем соглашение о предоставлении 30 квот на полный комплекс лечения детям с глазной патологией».
Отбирать детей на лечение будут врачи-офтальмологи поликлиники № 1 Приокского района.
Клиники являются научно-практической базой Приволжского исследовательского медицинского университета. Как отметил ректор ПИМУ Николай Карякин, медучреждение оснащено самым мощным и высокоточным парком оборудования.
«Для ПИМУ важно работать с технологически сильными организациями, независимо от форм собственности, — подчеркнул он. — Врачи учатся на различном оборудовании последнего поколения, чтобы охватить полный спектр медицинских технологий».
Офтальмологическое лечение по квотам в будет проведено до конца этого года. На эти цели в клинике предусмотрено 1 000 000 рублей.