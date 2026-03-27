Облысеешь! Что нужно сделать и что нельзя в Александров день 28 марта 2026

Его схватили и привели к правителю Антонину. Тот потребовал принести жертву языческим богам. Александр отказался. Начались истязания: огонь, железо, всевозможные муки — но, по свидетельству жития, огонь не жёг святого, а сам он переносил страдания с удивительным спокойствием. Один из слуг правителя, потрясённый видом мученика, вдруг объявил себя христианином — и был тут же убит по приказу Антонина.