Облысеешь! Что нужно сделать и что нельзя в Александров день 28 марта 2026

День памяти священномученика Александра Сидского отмечается 28 марта. Подробнее о том, что можно и что нельзя делать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Какой праздник отмечают 28 марта 2026 года?
В этот день православные христиане вспоминают не только Александра Сидского, но и мученика Никандра Египтянина, а также Агапия и с ним семи мучеников (Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев). В народном календаре 28 марта носит название Александров день.
В 2026 году празднование совершается в субботу 5-й седмицы Великого поста. Разрешена горячая пища с растительным маслом. Кроме того, в этом году дата выпадает на Субботу Акафиста, более известную как Похвала Пресвятой Богородице.
Александр Сидский: житие.
Священномученик Александр жил в III веке в Сиде — древнем городе в римской провинции Памфилия. Он был рукоположен в сан пресвитера и мужественно проповедовал Христа в языческом окружении. Когда начались гонения при императоре Аврелиане, Александр не скрылся и не отрёкся — продолжал открыто исповедовать веру.
Его схватили и привели к правителю Антонину. Тот потребовал принести жертву языческим богам. Александр отказался. Начались истязания: огонь, железо, всевозможные муки — но, по свидетельству жития, огонь не жёг святого, а сам он переносил страдания с удивительным спокойствием. Один из слуг правителя, потрясённый видом мученика, вдруг объявил себя христианином — и был тут же убит по приказу Антонина.
В конце концов Александра обезглавили. И тотчас же правителя Антонина настигла Божия кара: едва он встал с судейского кресла, как начал бесноваться — бился в конвульсиях и скончался прежде, чем слуги успели донести его до дома. Это обстоятельство поразило очевидцев и вошло в житие как знак небесного возмездия.
Народные приметы и традиции в Александров день 28 марта 2026 года.
Большинство примет связаны с погодой. В этот день на Руси особенно наблюдали за поведением птиц. Так, если 28 марта прилетели чайки — скоро произойдёт ледоход. Если скворцы — то весна уже пришла. Зяблики — стоит ожидать морозов.
Если закат 28 марта ярко-красный, то вскоре будут затяжные дожди. Пламенеющий красный горизонт на заходе солнца предвещал дождливую погоду на несколько дней. А новолуние на Александров день означало то, что в урожай будет ранним.
Верили, что если в Александров день чёрная кошка перебежала дорогу — это к прибыли. Один из редких случаев, когда чёрная кошка — добрый знак. На Александров день она сулит финансовую удачу.
Что можно делать в Александров день 28 марта 2026 года.
В этот день православные верующие идут в храм, чтобы принять участие в богослужении.
28 марта принято благодарить природу: выйти на прогулку, подышать свежим воздухом, насладиться первыми признаками весны. А если есть дача — самое время выйти в сад.
Это отличный день, чтобы заняться здоровьем. Знахари считали 28 марта особым днём для сбора целебных трав. В наши дни — хороший повод заварить травяной чай, выйти на прогулку, позаботиться о себе.
Что нельзя делать в Александров день 28 марта 2026 года.
Один из главных запретов дня — нельзя ходить в лес в одиночку. В это время там повышается активность диких животных. С приходом весны они выходят из зимнего периода, становятся более подвижными и могут быть агрессивными.
В Александров день нельзя убираться дома. Считалось, что если подметать или мыть полы в этот день, можно «вымести» из дома удачу, здоровье и достаток.
28 марта не рекомендуется мыть и расчёсывать голову. По народному поверью, каждый потерянный волос в этот день — один пасмурный день в будущей семейной жизни. Особенно строго соблюдали незамужние девушки.
В день памяти священномученика Александра Сидского нельзя делать спонтанные покупки. Незапланированные траты в этот день, по поверью, грозят финансовыми проблемами. Поход по магазинам лучше перенести.
Существует и поверье, которое гласит, что 28 марта запрещено вытирать ребёнка своим полотенцем. Верили, что таким образом мать передаёт ему собственные болезни. Поэтому у детей должны быть отдельные полотенца.
О чём молятся в Александров день 28 марта 2026 года.
Православные христиане обращаются к Александру Сидскому за стойкостью в вере и мужестве. Александр Сидский — пример человека, не сломленного ни угрозами, ни пытками. К нему молятся о духовной твёрдости в периоды испытаний, давления и соблазнов.
Ещё одно прошение — о защите от огня и стихийных бедствий. По житию, огонь не мог причинить вреда святому Александру. В народном почитании к нему молятся о защите дома и семьи от пожара.
В Александров день молятся о справедливости и возмездии обидчикам. История гибели правителя Антонина — наглядный пример небесного правосудия. К Александру обращаются, когда человека несправедливо обвинили или притеснили.
К Александру Сидскому также обращаются с просьбами об улучшении здоровья и исцелении. Как и многие мученики, он почитается заступником при тяжёлых болезнях — особенно когда обычное лечение не помогает.