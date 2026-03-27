Красноярских школьников приглашают на экскурсии в музей Минфина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске музей истории финансовых органов Енисейской губернии и Красноярского края проводит экскурсии для семей с детьми.
Формат рассчитан на совместное посещение и знакомит с историей финансовой системы региона и основами финансовой грамотности.
В экспозиции представлены архивные документы, фотографии, а также предметы быта и труда финансистов прошлых лет. Посетителям показывают, как формировалась и менялась финансовая система края с XIX века до современности.
«Музей — это не только про историю, но и про понимание современных финансовых процессов. Когда родители и дети вместе узнают, как устроена финансовая система, это формирует более осознанное отношение к деньгам и укрепляет финансовую культуру в семьях», — отметил вице-премьер Красноярского края Владимир Бахарь.
Музей расположен в здании министерства финансов края на проспекте Мира, 103. Экскурсии проходят бесплатно, запись ведется по телефону, сообщили в краевом Минфине.
